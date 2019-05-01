نهاية الشوط الأول... الأهلي متفوق على طلائع الجيش بهدف لأزارو في الدوري

كتب- محمد بشاري

انهى النادى الأهلى الشوط الأول من مباراته أمام طلائع الجيش في الدوري الممتاز لصالحىه بهدف لوليد ازارو فى الدقيقة 46 من عمر المباراة التي تقام على ستاد الماكس، في إطار مباريات الجولة الحادية والثلاثين.

وضم تشكيل الأهلى كلاً.. حراسة المرمى: محمد الشناوي، خط الدفاع: أحمد فتحي - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول، خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - صالح جمعة - رمضان صبحي- جيرالدو دا كوستا، خط الهجوم: وليد أزارو.

بينما ضم تشكيل الطلائع كلاً.. حراسة المرمى محمد بسام، الدفاع: محمد أبو المجد بوشا - إسلام جمال - علي الفيل - خالد سطوحي، الوسط: محمد رزق - أحمد سامي - أحمد سمير - فرانك ستيفن، الهجوم: مصطفى محمد - تالا نداى.