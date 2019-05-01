برشلونة ضد ليفربول.. مباراة الـ2 مليار يورو

كتب عبد الرحمن منير

تجمع مباراة الليلة بين برشلونة وليفربول فريقين من أكبر أندية العالم، حيث يصل إجمالي قيمة لاعبي الفريقين إلى 2.13 مليار يورو لتكشف عن القيمة الكبيرة لكل فريق وما يمتلكه من نجوم كبار.

ويحل ليفربول ضيفا على برشلونة بملعب كامب نو في التاسعة مساء اليوم، بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، على أن تقام مباراة العودة في أنفيلد الثلاثاء المقبل.