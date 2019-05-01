تجعلني «sexy».. محمد صلاح يعلق على قصة شعره

تحرير:محمد فرج تحدث الدولي المصري محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، وليفربول الإنجليزي على "قصة شعره" خلال حوار أجراه مع شبكة «بليتشر ريبورت» الأمريكية، قبل اللقاء الذي ينتظره عشاق الساحرة المستديرة اليوم الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً، وذلك حين يستضيف برشلونة الإسباني، نظيره ليفربول، على استاد «كامب نو» الذي يتسع لأكثر من 99 ألف متفرج، في ذهاب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم «2018- 2019»، ورد الفرعون المصري على سؤال المذيعة له قائلًا: «قصة شعري تعبر عني بشكل كبير، وأصبحت مشهورًا بها، ولا أريد تغييرها؛ فهي تجعلني جذابا بشكل...

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