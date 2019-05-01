كتب محمد عراقى أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة طلائع الجيش المقرر انطلاقها فى السادسة و 45 دقيقة، في إطار مباريات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز، وضم تشكيل الأهلي كلا من : - حراسة المرمى : محمد الشناوي Advertisements خط الدفاع : أحمد فتحي - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول خط الوسط : عمرو السولية - حمدي فتحي - صالح جمعة - رمضان صبحي- جيرالدو دا كوستا خط الهجوم : وليد أزارو.

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كانت هذه تفاصيل خبر أزارو يقود هجوم الأهلى أمام الطلائع وجيرالدو وصالح جمعة فى التشكيل الأساسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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