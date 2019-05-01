الاختبار الطبي يحدد موقف بوطيب من لقاء النجم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

اكتفى المغربى خالد بوطيب مهاجم الزمالك، بأداء تدريبات تأهيلية خلال مران فريقه اليوم الأربعاء قبل مواجهة النجم الساحلي التونسي، التي ستقام يوم الأحد المقبل، على الملعب الأولمبى بسوسة، في إياب دور قبل النهائي ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وخاض بوطيب تدريبات تأهيلية على هامش مران الزمالك اليوم بسبب الإصابة التي يعاني منها في الركبة وأدت إلى ابتعاده مؤخراً عن مباريات الفريق الأبيض ومن المقرر أن يخضع المهاجم المغربى لفحص طبي غدًا الخميس لتحديد مدى قدرته على المشاركة في التدريبات الجماعية وحسم موقفه من السفر مع الفريق إلى سوسة.

وستغادر بعثة الزمالك بعد غد الجمعة في تمام الحادية عشر صباحًا إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي التونسي، يوم الأحد المقبل، على الملعب الأولمبي بسوسة، في إياب دور نصف النهائي بالكونفدرالية، كان لقاء الذهاب الذي جمع الزمالك مع النجم الساحلي التونسي قد انتهى لصالح الفريق الأبيض بهدف دون رد سجله كهربا.