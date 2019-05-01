مباشر.. الجيش 0 - 1 الأهلي .. أزارو يسجل

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- محمد مصطفى:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تغطية مباشرة لمباراة طلائع الجيش والأهلي، بالأسبوع الـ31 للدوري.

ويبدأ الجيش المباراة بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: محمد بسام - الدفاع: محمد أبو المجد بوشا - خالد سطوحي - أحمد سامي - إسلام جمال - الوسط: علي الفيل - فرانك ستيفن - محمد رزق - أحمد سمير- الهجوم: تالانداي - مصطفى محمد.

فيما يبدأ الأهلي بالتشكيل التالي: حراسة المرمى : محمد الشناوي - خط الدفاع : أحمد فتحي - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول - خط الوسط : عمرو السولية - حمدي فتحي - وسط الهجوم: صالح جمعة - رمضان صبحي- جيرالدو دا كوستا - الهجوم: وليد أزارو.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 61 نقطة من 27 مباراة بفارق ثلاث نقاط عن بيراميدز، في المقابل يتواجد طلائع الجيش في المركز الثالث عشر برصيد 34 نقطة.

انطلاق الشوط الأول:

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مرت 15 دقيقة من عمر الشوط الأول وسط سيطر وضغط من قبل لاعبي الأهلي، حتى جاءت أخطر الفرص للأهلي في الدقيقة 21 من تمريرة عرضية من عمرو السولية لم يتمكن أزارو من تصويبها في مرمى الجيش بدقة.

وفي الدقيقة 23 حصل رمضان صبحي على ركلة حرة على يسار منطقة الجزاء الجيش سددها صالح جمعة تجاه المرمى مباشرة ليتصدى لها حارس مرمى طلائع الجيش.

وفي الدقيقة 34 مرت تصويبة أزارو من خارج منطقة جزاء طلائع الجيش بجوار قائم محمد بسام.

وكادت أن تشهد الدقيقة 42 هدفا للاهلي، بعد اختراق لعلي معلول داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة، ولكن يتصدى لها محمد بسام، لتسقط لجيرالدو داخل منطقة الـ6 ياردات ويسددها، ولكن تصطدم بأحمد سمير لتتحول ركنية.

وفي الدقيقة 45، نجح وليد أزارو في تسجيل الهدف الأول للاهلي بعد تسلم الكرة من جيرالدو ليستلم الكرة ويضعها في المرمى الخالي ليتقدم الأهلي، قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني، دفع لاسارتي بحسين الشحات بدلا من جيرالدو في أول تبديلات الأهلي.