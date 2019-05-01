ثنائية "علي" لم تشفع.. الداخلية يخطف تعادلًا صعبًا أمام المقاولون

محمد اسماعيل - القاهرة - سقط فريق المقاولون العرب في فخ التعادل أمام نظيره الداخلية في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ 30 من بطولة الدوري وانتهت بهدفين لكل منهما.
وتقدم أحد علي سريعًا للمقاولون في الثانية 11 قبل أن يُضيف الثاني في الدقيقة 29 لينتهي الشوط الأول بتقدم المقاولون أمام الداخلية بهدفين نظيفين.
وفي الشوط الثاني عاد الداخلية في الدقيقة 61 عن طريق محمد سالم قبل أن يتسبب اللاعب نفسه بركلة جزاء سددها حسام باولو في الدقيقة 69.
وبهذه النتيجة رفع الداخلية رصيده إلى النقطة 27 في المركز الـ 17 ـ قبل الأخير ـ بجدول ترتيب الدوري، بينما رفع المقاولون رصيده إلى النقطة 44 في المركز الخامس بفارق 3 نقاط عن المصري الرابع.
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