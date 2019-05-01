مران الزمالك.. تعليمات فنية.. فقرة خاصة لحازم.. وتأهيل عنتر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365

خاض الزمالك مران اليوم الأربعاء على ملعب النادي في ميت عقبة، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة النجم الساحلي في إياب نصف نهائي الكونفدرالية.

وعقد كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، جلسه مع اللاعبين، قبل انطلاق تدريب اليوم على ملعب النادي، وأكد للاعبين أن لقاء الأحد مصيري وحاسم، في مشوار الفريق نحو التتويج بالكونفدرالية، مؤكدا ثقة الجميع في قدرتهم على تحقيق نتيجة إيجابية والصعود للنهائي.

ونقل المدير الفني للاعبين بعض الأمور الفنية المعينة التي ينوي تنفيذها بالتدريبات، مطالبهم بالالتزام والتركيز الشديد.

وأدى محمد عنتر لاعب الفريق، الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية على هامش تدريب الفريق الأبيض اليوم بسبب معاناته من إصابة في العضلة الأمامية تعرض لها في تدريب الأمس.

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وقام الجهاز الفني بتخصيض فقره تدريبية خاصه لحازم إمام الظهير الأيمن للفريق في صالة التدريبات البدنية بالنادي.

ويسعى الجهاز الفني للزمالك، لتجهيز حازم أمام بشكل جيد عقب تماثله للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها خلال الفترة الماضية.

ويواصل الزمالك استعداداته، لمواجهة النجم الساحلي، الاحد المقبل، في اياب الدور قبل النهائي للكونفدرالية، والمقرر لها الأحد المقبل.

وكان الزمالك حقق الفوز في مباراة الذهاب، على ملعب برج العرب بهدف دون رد سجله محمود عبد المنعم "كهربا".