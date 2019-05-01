أمير مرتضى لـ"بي إن سبورتس": لديكم صورة مميزة لكن الشق الإخباري يدعو للـ"شفقة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

انتقد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك، شبكة قنوات "بي إن سبورتس".

وكانت "بي إن سبورتس" قد نشرت "تغريدة" اليوم الأربعاء، بأن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، أبلغ الإدارة بعدم استمراره ورفضه لتجديد تعاقده.

وكتب أمير مرتضى عبر حسابه على "تويتر" لـ"بي إن سبورتس" "يجب عليكم التركيز في نقل و تحليل المباريات فقط فلديكم استوديوهات جيدة وصورة مميزة".

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واختتم رسالته "اما الشق الأخباري لديكم فإنه يدعو للشفقة".

وسبق وأكد أمير مرتضى منصور، عدم تطرق رئيس مجلس إدارة الزمالك في جلسته مع جروس لأي أمر يخص تجديد التعاقد.

وصرح إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك في وقت سابق، بأن هناك اتفاق مبدئي مع جروس لتجديد عقده في الفترة المقبلة.

الجدير بالذكر، أن الزمالك يستعد لملاقاة النجم الساحلي التونسي في ملعب الأخير، ضمن إياب نصف نهائي الكونفيدرالية الأفريقية، وفاز الزمالك ذهابا بهدف نظيف.