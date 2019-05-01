عودة ثنائي الأهلي لتشكيل الفريق أمام الجيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي: أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة طلائع الجيش، بالأسبوع الـ31 للدوري. وشهد التشكيل عودة ثنائي الفريق عمرو السولية، ورمضان صبحي، بعد غيابهما المباراة السابقة. وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي الدفاع: أحمد فتحي - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - علي معلول Advertisements الوسط: حمدي فتحي - السولية وسط الهجوم: جيرالدو - صالح جمعة - رمضان صبحي الهجوم: وليد أزارو وعلى مقاعد البدلاء: هشام محمد - وليد سليمان - علي لطفي - حسين الشحات - رامي ربيعه - جونيور أجايي - محمد هاني جدير بالذكر أن الأهلي يحتل المركز الثاني برصيد 61 نقطة من 27 مباراة بفارق ثلاث نقاط عن بيراميدز، في المقابل يتواجد طلائع الجيش في المركز الثالث عشر برصيد 34 نقطة.

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