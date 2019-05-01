بعيدًا عن صلاح- ميسي.. 5 أسماء ستخطف الأنظار في موقعة برشلونة وليفربول بالأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

يحل فريق ليفربول الإنجليزي ضيفًا على ملعب كامب نو في تمام التاسعة مساء اليوم الأربعاء لمواجهة برشلونة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

برشونة - ليفربول تأهلا على حساب مانشستر يونايتد الإنجليزي وبورتو البرتغالي -على الترتيب- حيث فاز الفريق الكتالوني بنتيجة 4-0 على الشياطين الجمر، بينما سحق ليفربول نظيره البرتغالي بنتيجة 6-1 في مجموع لقائي الذهاب والإياب.

مباراة اليوم تحظى باهتمام كبير من قبل مشجعي كرة القدم نظرًا لتواجد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وجهًا لوجه مع المصري محمد صلاح نجم الريدز.

سبق لصلاح أن لعب ضد برشلونة وقت أن كان محترفًا في صفوف روما الإيطالي، وتواجد الفريقين في دور المجموعات لنسخة 2015/2016.

شارك صلاح في مباراة واحدة فقط أمام برشلونة انتهت بالتعادل بهدف لكل منهما.

وبعيدًا عن صراع صلاح -ميسي هناك 5 أسماء ستجذب أنظار المشجعين في موقعة اليوم نستعرضها خلال الآتي:

فيرجيل فان دايك

المدافع الهولندي نجم فريق ليفربول الإنجليزي ، يقدم موسمًا من أفضل مواسمه على الإطلاق انتهى بتتويجه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.

فان دايك أمامه مهمة كبيرة وهي إيقاف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، باعتباره مصدر خطورة الفريق الكتالوني حيث ساهم في تسجيل 13 هدفًا (سجل 10 وصنع 3) خلال بطولة دوري الأبطال هذا الموسم.

صاحب الـ27 عامًا انتقل إلى صفوف ليفربول خلال فترة الانتقالات الشتوية لموسم 2017/2018 قادمًا من ساوثهامبتون.

شارك الموسم الماضي في 14 مباراة بالدوري، و6 بدوري الأبطال، بينما في الموسم الحالي شارك في 36 مباراة بالدوري المحلي، و9 بدوري أبطال أوروبا.

أليسون بيكر

الحارس البرازيلي، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي الذي انضم إلى صفوف الريدز مطلع موسم 2018/2019 قادمًا من روما الإيطالي.

بيكر دافع عن عرين الريدز خلال 36 مشاركة في بطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وحافظ على نظافة شباكه خلال 20 مباراة، أما بالنسبة للمشاركة الأوروبية فقد حافظ البرازيلي على نظافة شباكه خلال 4 مباريات من أصل 10 شارك بها رفقة الريدز.

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بيكر سبق وواجه برشلونة في مباراتين بربع نهائي دوري أبطال أوروبا نسخة 2017/2018، خلال منافسات ربع النهائي.

وتمكن روما في تلك النسخة من إقصاء الفريق الكتالوني من منافسات البطولة بعد تعويض الخسارة بثلاثية دون رد في لقاء الذهاب إلى فوز برباعية مقابل هدف في مباراة الإياب.

تير شتيجن

الحارس الألماني لاعب فريق برشلونة الإسباني الذي يحرس عرين الفريق الكتالوني منذ أكثر من 4 سنوات.

حافظ شتيجن على نظافة شباكه هذا الموسم خلال 16 مباراة من اصل 35 شارك بها مع برشلونة في بطولة الدوري.

أما على المستوى الأوروبي فشارك خلال 9 لقاءات مع برشلونة في بطولة دوري الأبطال خرج بشباك نظيفة خلال 5 مواجهات.

لم يسبق للحارس الألماني مواجهة ليفربول في بطولة دوري أبطال أوروبا.

لويس سواريز

اللاعب الأوروجوياني نجم فريق برشلونة الإسباني الذي سبق له تمثيل فريق ليفربول خلال الفترة بين 2010/2011 وحتى 2013/2014.

مواجهة اليوم تحمل طابعًا خاصًا بالنسبة لسواريز الذي ساهم في تسجيل 21 هدفًا لفريقه في بطولة الدوري هذا الموسم وصناعة 6 آخرين.

سواريز لم يسجل أهدافًا في بطولة دوري أبطال أوروبا هذه النسخة ويأمل اللاعب الأورجوياني في افتتاح أهدافه في مرمى ليفربول خلال مباراة اليوم.

فيليب كوتينيو

اللاعب البرازيلي المنضم إلى صفوفه كوتينيو انتقل إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية لموسم 2017/2018.

البرازيلي لم يقدم ما كان منتظرًا منه بقميص البلوجرانا حتى الآن، فصاحب القميص رقم 7، شارك مع البلوجرانا هذا الموسم في 33 مباراة بالدوري، 6 بالكاس، 10 بدوري أبطال أوروبا، سجل 11 هدفًا وصنع 5 أهداف أخرى.

وتعول عليه جماهير برشلونة في مباراة اليوم الظهور بشكل جيد وتسجيل الأهداف.