بالفيديو.. القصة الكاملة لـ"اعتداء النافورة" بين جماهير ليفربول وبرشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منة عمر:

تعرض أحد مشجعي برشلونة الإسباني للاعتداء من قبل بعض جماهير ليفربول الإنجليزي المتواجدة في إسبانيا خلال الساعات القليلة الماضية لحضور مباراة فريقها أمام البلوجرانا بدوري أبطال أوروبا.

ويحل ليفربول ضيفًا على برشلونة في تمام التاسعة مساء اليوم الأربعاء على ملعب كامب نو في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لاعتداء جماهير ليفربول على أحد مؤيدي برشلونة بإلقائه في النافورة.

تم نشر فيديوهين منفصلين على وسائل التواصل الاجتماعي، الأول يتجمع المشجعون في إحدى ساحات، ويتم دفع رجل على حافة نافورة وإلقاءه في الماء.

والفيديو الآخر، دفع رجل يقف على حافة النافورة ، قبل أن يظهر مبتلًا، وسط سخرية وتأييد بعض المشجعين.

بيتر مور المدير التنفيذي لنادي ليفربول طلب من مؤيدي ليفربول التعامل بشكل يليق بإسم النادي وعدم إثارة أي نوع من انواع الشغب.

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وبحسب ما أكدته بي بي سي فإن الشرطة في ميرسيسايد تبحث في مقاطع الفيديو المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تظهر رجلاً يدفع الناس للسقوط في مياه النافورة.

وكتب مور تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلًا: "نحن نتغنى بفخر أننا غزينا كل أوروبا، دعونا نتعامل مع هذه المدينة الجميلة بالاحترام الذي تستحقه، ونتصرف بطريقة تليق بمؤسسة ليفربول".

وأضاف مور: "استمتع بوقتك، لكننا ليفربول وعلينا التعامل على هذا الأساسي".

على الجانب الآخر أصدرت إدارة نادي ليفربول بيانًا رسميًا تحذر مشجعيها من إثارة الشغب قبل موقعة برشلونة مساءً، وجاء البيان كالآتي:

"النادي سيتبع الإجراءات القانونية الواجبة في جميع الحالات من هذا النوع".

وأضاف البيان: "من الواضح أن هذا السلوك غير مقبول تمامًا ولن يتم التسامح معه".