لاعب المقاولون يسجل أسرع هدف في الموسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

نجح أحمد علي مهاجم نادي المقاولون العرب في تسجيل هدفًا لفريقه بشباك الداخلية بعد 12 ثانية فقط من بداية المواجهة التي تجمع الفريقين، عصر اليوم الأربعاء.

المقاولون يلتقي مع الداخلية عصر الأربعاء في إطار مباريات الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز.

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وجاء هدف أحمد علي بعد 12 ثانية من بداية المواجهة، ليصبح أسرع أهداف الموسم الجاري من البطولة المصرية، حيث لم ينجح أي لاعب في الوصول للشباك قبل هذه المدة.

وسبق لمصطفى محمد أن سجل هدفًا لطلائع الجيش في شباك حرس الحدود بعد 34 ثانية مطلع أبريل الماضي، إلا أن أحمد علي نجح في الوصول لشباك الداخلية بشكل أسرع.

ولا يعد هدف مصطفى محمد هو الأسرع في المسابقة عبر تاريخها، حيث يسبقه أهداف سجلها كلًا من حسام سلامة "باولو"، في المصري، أيمن يونس في السويس، عبد الحميد حسن في المحلة.