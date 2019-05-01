بواتينغ عن انتقاله لبرشلونة: اعتقدت أني ذاهب إلى إسبانيول

تحدث النجم الغاني كيفن بواتينغ عن تفاصيل انتقاله إلى نادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، قادما من ساسولو الإيطالي.

وكشف بواتينغ، أنه لم يصدق في بداية الأمر، أن برشلونة هو من يريد الحصول على خدماته، معتقدا أن إسبانيول الفريق الثاني في برشلونة، هو الذي يرغب بالتعاقد معه.

وأوضح صاحب الـ32 عاما: “قبل مباراة ساسولو وانتر ميلان، طلب مني وكيل أعمالي الظهور بمستوى جيد لأن هناك فريق كبير يريدني وسيراقبني خلال المباراة”.

وتابع: “بعد نهاية تلك المباراة التي اختيرت فيها كأفضل لاعب، جاء لي وكيل أعمالي وقال لي: سنذهب إلى برشلونة. اعتقدت أنه كان يقصد إسبانيول، ولكن قال لي لا، نادي برشلونة.. كان الأمر رائعا، لا أستطيع تصديق ما حصل حتى اتصل بي المدير الرياضي (لنادي برشلونة)”.

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ويستعد نادي برشلونة لخوض مباراة هامة اليوم، أمام ضيفه ليفربول في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وسيغيب بواتينغ عن هذه المواجهة بقرار فني من مدرب الفريق الكتالوني.