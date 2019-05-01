ريال مدريد يتوصل لاتفاق مع نجم توتنهام

كشفت تقارير إعلامية إسبانية اليوم، أن ريال مدريد اقترب بشكل كبير من ضم الدنماركي كريستيان إريكسن صانع ألعاب نادي توتنهام الإنجليزي.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو”، أن الريال توصل لاتفاق شفهي مع الدولي الدنماركي، مشيرة إلى أنه حصل على موافقته لارتداء قميص “الميرينغي” انطلاقا من الموسم المقبل.

وأكدت الصحيفة أن ريال مدريد بدأ بالتوازي مفاوضاته مع توتنهام، لإقناع إدارة “السبيرز” بالتخلي عن خدمات إريكسن في الصيف المقبل.

وأوضحت أن عدم موافقة إريكسن على تجديد عقده مع توتنهام الذي سينتهي في صيف 2022، سيجبر الفريق الإنجليزي على ترك اللاعب، لينتقل إلى ريال مدريد في الميركاتو الصيفي المقبل، بدلا من رحيله مجانا بعد موسمين.

ويأتي إريكسن ضمن قائمة طويلة من النجوم التي تسعى إدارة نادي ريال مدريد للتعاقد معهم من أجل تعزيز صفوف الفريق، وإحداث ثورة في صفوفه، وذلك بعد المستوى المتذبذب والنتائج السلبية التي حققها رفاق كريم بنزيما هذا الموسم، وهو ما أدى إلى خروج “الميرينغي” خاوي الوفاض من جميع المسابقات التي نافس عليها.