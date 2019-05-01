بوغبا يرد بقوة على قائد اليونايتد السابق

رد بول بوغبا نجم مانشستر يونايتد على الانتقادات التي وجهها له القائد السابق لـ”الشياطين الحمر”، الإيرلندي روي كين، ونجوم سابقون آخرون يعملون محللين في قنوات تلفزيونية.

واتهم كين النجم الفرنسي بأنه لا يساعد زملاءه وأنه يفتقد لروح الزعامة والقيادة، فرد بوغبا قائلا: “لا وجود لأي مشكل، هم يتقاضون الأموال لقول أشياء أمام الكاميرات، وأنا لا أركز سوى على الميدان، يمكنهم قول كل ما يحلو لهم”.

وتابع صاحب الـ26 عاما: “هم يحصلون على الأموال من قول هذه الأشياء أما أنا فلا يدفع لي المال لكي أتحدث، بل لكي أكون فوق الميدان وأقاتل من أجل فريقي، هذا كل شيء”.

وسجل بوغبا 16 هدفا مع 11 تمريرة حاسمة في 45 مباراة خاضها مع اليونايتد في مختلف المسابقات هذا الموسم، واختير ضمن التشكيلة المثالية للدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2018/2019.