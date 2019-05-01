أحد أساطرة برشلونة: صلاح سيجعل ليلة بيكيه صعبة

صرح نجم برشلونة سابقا والسد القطري حاليا، تشافي هيرنانديز، أن مواجهة المهاجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول، هو الاختبار الأصعب للمدافع جيرارد بيكيه في الموسم الجاري.

وقال تشافي في تصريحات لصحيفة “ميرور” البريطانية: “مستوى بيكيه في الأشهر الأخيرة يكشف سبب كونه أفضل مدافع في العالم، ولكن صلاح سيكون أحد أصعب الاختبارات له في الموسم، ومتأكد من أنه لن يقضي ليلة سهلة”.

وأضاف: “جوردي ألبا يمتلك الكثير من الخبرات مع برشلونة ومنتخب إسبانيا وسوف يستخدم كل إمكانياته لإيقاف ماني صاحب المستوى المميز، والذي يشكل ذات الخطورة التي يشكلها صلاح”.

ويحل ليفربول ضيفا على برشلونة، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب “كامب نو” في “نهائي مبكر” ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم “التشامبيونز ليغ”.