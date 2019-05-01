كاسياس يتعرض لأزمة قلبية خلال تدريبات بورتو

تعرض حارس مرمى فريق بورتو البرتغالي، الإسباني إيكر كاسياس، لأزمة قلبية مفاجئة خلال تدريبات فريقه، اليوم الأربعاء، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة سبورت الإسبانية. وأشار المصدر إلى أن القديس كاسياس (37 عاما) حارس مرمى ريال مدريد سابقا، نقل إلى مستشفى (CUF) على الفور وخضع لعمية جراحية عاجلة بعد الأزمة القلبية ليتخطى مرحلة الخطر، وذلك نقلا عن قناة (RTP) البرتغالية.

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