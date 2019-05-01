إسماعيل يوسف رئيسًا لبعثة الزمالك في تونس

قرر مجلس إدارة الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، إسناد رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم، المسافرة الى تونس، إلى إسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة والقائم بمهام

أمين الصندوق .

وتغادر بعثة الزمالك ، مطار القاهرة ، بعد غد الجمعة ، في تمام الحادية عشر صباحا، إلى

تونس، لمواجهة فريق النجم الساحلي، في مباراة العودة للدور قبل النهائي للكونفدرالية الإفريقية .

وكان الزمالك، قد حقق الفوز في مباراة الذهاب ، على ملعب برج العرب بهدف دون رد سجله محمود عبد .المنعم كهربا.