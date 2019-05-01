قرر مجلس إدارة الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، إسناد رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم، المسافرة الى تونس، إلى إسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة والقائم بمهامأمين الصندوق .
وتغادر بعثة الزمالك ، مطار القاهرة ، بعد غد الجمعة ، في تمام الحادية عشر صباحا، إلى
وكان الزمالك، قد حقق الفوز في مباراة الذهاب ، على ملعب برج العرب بهدف دون رد سجله محمود عبد .المنعم كهربا.
كانت هذه تفاصيل خبر إسماعيل يوسف رئيسًا لبعثة الزمالك في تونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.