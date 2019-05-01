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إسماعيل يوسف رئيسًا لبعثة الزمالك في تونس

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قرر مجلس إدارة الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، إسناد رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم، المسافرة الى تونس، إلى إسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة والقائم بمهام

أمين الصندوق .

وتغادر بعثة الزمالك ، مطار القاهرة ، بعد غد الجمعة ، في تمام الحادية عشر صباحا، إلى

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تونس، لمواجهة فريق النجم الساحلي، في مباراة العودة للدور قبل النهائي للكونفدرالية الإفريقية .

وكان الزمالك، قد حقق الفوز في مباراة الذهاب ، على ملعب برج العرب بهدف دون رد سجله محمود عبد .المنعم كهربا.

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