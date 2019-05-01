شاهد.. عصام الحضري يوجه رسالة إلى إيكر كاسياس

وجه عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، رسالة إلى النجم الإسباني إيكر كاسياس حارس فريق بورتو البرتغالي الحالي، وريال مدريد السابق. وكان نادي بورتو أعلن تعرض كاسياس لأزمة قلبية مفاجئة، أثناء مشاركته في تدريبات الفريق اليوم الاربعاء. لأزمة قلبية مفاجئة، أثناء مشاركته في تدريبات الفريق اليوم الاربعاء. ونشر الحضري صورة تجمعه بكاسياس عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" قائلاً " كل التمنيات بالشفاء العاجل للحارس الدولي العظيم ايكر كاسياس و العودة بقوة بإذن الله". ومن المفترض أن يغيب الحارس البالغ من العمر 37 عامًا عن المشاركة مع بورتو لنهاية الموسم الجاري.

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