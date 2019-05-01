شاهد.. المقاولون العرب يتعادل مع الداخلية إيجابيًا في الدوري

انتهت مباراة المقاولون العرب والداخلية بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الاربعاء، في إطار الجولة الـ 31 من الدوري الممتاز.

وارتفع رصيد المقاولون العرب إلى النقطة 44

في المركز الخامس، فيما ارتفع رصيد الداخلية للنقطة 27 في المركز قبل الأخير ليظل ضمن الأندية المهددة بالهبوط هذا الموسم.

تقدم المقاولون في الشوط الأول بهدفين دون رد، سجلهم المهاجم أحمد علي في الثانية 12 كأسرع أهداف الدوري الممتاز هذا الوسم، والدقيقة 29.

وفي الشوط الثاني سجل محمد سالم الهدف الأول للداخلية في الدقيقة 62، وأضاف حسام باولو الهدف الثاني في الدقيقة 69 من ركلة جزاء.

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