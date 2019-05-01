انتهت مباراة المقاولون العرب والداخلية بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الاربعاء، في إطار الجولة الـ 31 من الدوري الممتاز.
وارتفع رصيد المقاولون العرب إلى النقطة 44في المركز الخامس، فيما ارتفع رصيد الداخلية للنقطة 27 في المركز قبل الأخير ليظل ضمن الأندية المهددة بالهبوط هذا الموسم.
تقدم المقاولون في الشوط الأول بهدفين دون رد، سجلهم المهاجم أحمد علي في الثانية 12 كأسرع أهداف الدوري الممتاز هذا الوسم، والدقيقة 29.
وفي الشوط الثاني سجل محمد سالم الهدف الأول للداخلية في الدقيقة 62، وأضاف حسام باولو الهدف الثاني في الدقيقة 69 من ركلة جزاء.
شاهد الفيديو:
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. المقاولون العرب يتعادل مع الداخلية إيجابيًا في الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.