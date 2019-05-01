أصدر نادي ريال مدريد الإسباني، بيانا رسميا يعلن من خلاله عن دعمه لحارس مرماه السابق إيكر كاسياس بعد إصابته بأزمة قلبية مفاجئة خلال تدريباته مع فريق بورتو.
وأعلن نادي بورتو البرتغالي الذي يلعب ضمن صفوفه حاليًا إيكر كاسياس، أصيب بأزمة قلبية مفاجئة أثناء مشاركته في تدريبات الفريق اليوم.
وقال النادي الإسباني عبر بيانه الرسمي" يعرب نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم عن دعمه الكامل للكابتن المحبوب إيكر كاسياس".
"إيكر كاسياس، لقد علّمتنا طوال مسيرتك المهنية كيفية التغلب على أكبر التحديات لتعزيز مجد نادينا. لقد علمتنا أن الاستسلام لا يتناسب مع فلسفتنا في الحياة وأظهرت لنا، مرات
"ريال مدريد والمدريديسمو يتطلعان إلى تعافي الكابتن في أقرب وقت ممكن ويرسلان إليه أطيب التمنيات".
وكان إيكر كاسياس لعب بقميص نادي ريال مدريد الإسباني في مختلف الأعمار السنية، وتواجد ضمن الفريق الأول منذ 1999 حتى 2015، ليرحل بعدها إلى بورتو البرتغالي.
ومن المفترض أن يغيب الحارس البالغ من العمر 37 عامًا عن المشاركة مع بورتو لنهاية الموسم الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر ريال مدريد يصدر بيانًا رسميًا لدعم إيكر كاسياس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.