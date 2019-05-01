ريال مدريد يصدر بيانًا رسميًا لدعم إيكر كاسياس

أصدر نادي ريال مدريد الإسباني، بيانا رسميا يعلن من خلاله عن دعمه لحارس مرماه السابق إيكر كاسياس بعد إصابته بأزمة قلبية مفاجئة خلال تدريباته مع فريق بورتو.

وأعلن نادي بورتو البرتغالي الذي يلعب ضمن صفوفه حاليًا إيكر كاسياس، أصيب بأزمة قلبية مفاجئة أثناء مشاركته في تدريبات الفريق اليوم.

وقال النادي الإسباني عبر بيانه الرسمي

" يعرب نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم عن دعمه الكامل للكابتن المحبوب إيكر كاسياس".

"إيكر كاسياس، لقد علّمتنا طوال مسيرتك المهنية كيفية التغلب على أكبر التحديات لتعزيز مجد نادينا. لقد علمتنا أن الاستسلام لا يتناسب مع فلسفتنا في الحياة وأظهرت لنا، مرات

Advertisements

لا تحصى، أن صلابتنا عندما يكون التحدي أصعب هي السبيل لتحقيق النصر".

"ريال مدريد والمدريديسمو يتطلعان إلى تعافي الكابتن في أقرب وقت ممكن ويرسلان إليه أطيب التمنيات".

وكان إيكر كاسياس لعب بقميص نادي ريال مدريد الإسباني في مختلف الأعمار السنية، وتواجد ضمن الفريق الأول منذ 1999 حتى 2015، ليرحل بعدها إلى بورتو البرتغالي.

ومن المفترض أن يغيب الحارس البالغ من العمر 37 عامًا عن المشاركة مع بورتو لنهاية الموسم الجاري.