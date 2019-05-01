نشاط بنادي الإعلاميين لإنجاح بطولة منتخبات الصعيد وبحري والقاهرة

يشهد نادى الإعلاميين نشاطًا كبيرًا هذه الفترة لإنجاح البطولة الأولى من نوعها التى تجمع منتخبات الصعيد وبحرى والقاهرة فى ختام الموسم الرياضى الحالى، يشرف على الدورة طارق الشرباصى رئيس نادى الإعلاميين وخالد فتوح نائب رئيس النادى ورئيس اللجنة المنظمة.

قررت اللجنة المنظمة لدورة الإعلاميين الودية لكرة القدم، اختيار محمد يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بني سويف بالموسم المنصرم، لقيادة منتخب الصعيد خلال منافسات الدورة.

وقال محمد باهي، عضو اللجنة المنظمة

للدورة، إن يوسف سيقود منتخب الصعيد خلال البطولة، مشيرًا إلى أن البطولة تقام على يومي الخميس والجمعة المقبلين، وذلك تحت رعاية مجلس إدارة نادي الإعلاميين، برئاسة المحاسب طارق الشرباصي ونائبه خالد فتوح.

هذا ويشرف على البطولة فنيا كابتن جمال سالم لاعب منتخب مصر والمقاولون السابق.

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وأضاف باهي: “تقام غدًا الخميس مباراة بين منتخب الصعيد ومنتخب القاهرة في الثانية عصرًا، ثم

مباراة بين منتخب بحري ومنتخب ترقي القسم الثالث في الرابعة، ويلتقي الفائزان في اليوم التالي بالمباراة النهائية.

هذا وقد قررت اللجنة الفنية بالنادى الأهلى برئاسة محمود صالح متابعة الدورة الودية التى ينظمها نادى الإعلاميين بملعبه يومى الخميس والجمعة المقبلين تحت رعاية مجلس إدارة النادى برئاسة المحاسب طارق الشرباصى ونائبه خالد فتوح، ومن خلال إحدى الشركات الراعية، وكذلك رعاية نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة

وأكد باقى أعضاء اللجنة الفنية للأهلى والمكونة من ناجى خليل وصديق الجمال وحمدى أبو راضى حرصهم على متابعة الدورة التى تضم خيرة لاعبى القسم الثانى فى الصعيد والقاهرة وبحرى.