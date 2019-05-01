يظهر وليد سليمان صانع ألعاب فريق الأهلي بعد غياب طويل على مقاعد بدلاء الفريق الأحمر أمام طلائع الجيش مساء اليوم الأربعاء. مساء اليوم الأربعاء. وغاب وليد سليمان عن الأهلي بسبب إصابته بجزع في الرباط الداخلي للركبة في مباراة شبيبة الساورة الجزائري يوم 18 يناير الماضي. ويعود سليمان بعد غياب تخطى 3 شهور للنادي الأهلي بعد الاطمئنان على ركبته في ألمانيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وليد سليمان يعود لقائمة الأهلي أمام طلائع الجيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.