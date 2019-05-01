إيكر كاسياس يتعرض لأزمة قلبية في تدريبات بورتو

تعرض الإسباني إيكر كاسياس حارس مرمي بورتو البرتغالي لأزمة قلبية، اليوم الأربعاء، أثناء مشاركته في التدريبات الجماعية لفريقه.
وذكرت شبكة "سكاي سبورت" الإنجليزية، أن كاسياس أصيب بأزمة قلبية مفاجئة أثناء مشاركته في تدريبات الفريق اليوم".
وأوضحت أن حارس مرمي ريال مدريد السابق باتت حالته مستقرة عقب تلقيه العلاج في أحد المستشفيات".
وأكد نادي بورتو في بيانه نشره، أن حارس مرمي الفريق أصيب بأزمة قلبية خلال تدريبات الفريق اليوم الأربعاء في المركز
وأضاف البيان أن اللاعب أصبحت حالته مستقرة بعد تلقيه العلاج المناسب.
ومن المفترض أن يغيب الحارس البالغ من العمر 37 عامًا عن المشاركة مع بورتور لنهاية الموسم الجاري.
يذكر ان إيكر كاسياس يقضي عامه الرابع بصفوف بورتو البرتغالي منذ انتقاله من نادي ريال مدريد الإسباني.
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