لاسارتي ينقلب على ناصر ماهر

انقلب الأوروجواياني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي على اللاعب ناصر ماهر بسبب تراجع مستواه الواضحفي الفترة الأخيرة.
وخرج ناصر ماهر من قائمة الأهلي لمواجهة
ويحتل الأهلي المركز الثاني في الدوري برصيد 61 نقطة بفارق 3 نقاط عن بيراميدز صاحب الصدارة.
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