لاسارتي ينقلب على ناصر ماهر

انقلب الأوروجواياني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي على اللاعب ناصر ماهر بسبب تراجع مستواه الواضح في الفترة الأخيرة. في الفترة الأخيرة. وخرج ناصر ماهر من قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش بالدوري مساء اليوم الأربعاء بالدوري. ويحتل الأهلي المركز الثاني في الدوري برصيد 61 نقطة بفارق 3 نقاط عن بيراميدز صاحب الصدارة.

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