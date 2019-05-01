ختام بطولة إفريقيا للكاراتيه التقليدي

اختتمت اليوم الأربعاء منافسات البطولة الأفريقية المفتوحة للكاراتيه التقليدي، التي أقيمت على الصالة المغطاة في جهاز في جهاز الرياضة العسكري بكوبري القبة. وشهدت مشاركة أكثر من 600 لاعب ولاعبة، يمثلون 10 منتخبات هي، كندا والبرازيل وإيطاليا والجزائر وفلسطين وتونس وأوزبكستان والسودان، بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف.

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