عقدت اللجنة المنظمة العليا لبطولة إفريقيا تحت 17 سنة والمؤهلة لكأس العالم للشباب بالبرازيل اجتماعا مهما على هامش انتهاء فاعليات البطولة والتى فازت بها الكاميرون على حساب غينيا.
وصرح مجدى عبد الغنى عضو المنظمة للبطولة وعضو اتحاد الكرة"بأنه تم اتخاذ عدد من القرارات الهامةخلال الاجتماع النهائي للبطولة وبحضور المكتب التنفيذي للكاف وتم الموافقة على رفع عدد المنتخبات من 8 منتخبات الى 12 منتخب بداية من البطولة القادمة التي سوف تقام في المغرب 2022 والمؤهلة لكأس العالم
وأضاف عبدالغنى أنه سوف يتقدم بتقرير عن البطولة لهانى أبوريدة وأعضاء مجلس الاتحاد مصحوب بتوصية من أجل تكوين منتخب لهذة المرحلة السنية من أجل المشاركة في البطولة والتى ستقام في المغرب.
كانت هذه تفاصيل خبر قرارات اللجنة المنظمة لبطولة إفريقيا تحت 17 سنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.