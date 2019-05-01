قرارات اللجنة المنظمة لبطولة إفريقيا تحت 17 سنة

عقدت اللجنة المنظمة العليا لبطولة إفريقيا تحت 17 سنة والمؤهلة لكأس العالم للشباب بالبرازيل اجتماعا مهما على هامش انتهاء فاعليات البطولة والتى فازت بها الكاميرون على حساب غينيا.

وصرح مجدى عبد الغنى عضو المنظمة للبطولة وعضو اتحاد الكرة"بأنه تم اتخاذ عدد من القرارات الهامة

خلال الاجتماع النهائي للبطولة وبحضور المكتب التنفيذي للكاف وتم الموافقة على رفع عدد المنتخبات من 8 منتخبات الى 12 منتخب بداية من البطولة القادمة التي سوف تقام في المغرب 2022 والمؤهلة لكأس العالمهذا بالإضافة إلى اتخاذ عدة إجراءات صارمة أخرى لمنع التزوير في إعمار اللاعبين في هذا السن ومنها تكليف الدولة المستضيفة للبطولة بعمل اختبارات وتحاليل التسنين".

وأضاف عبدالغنى أنه سوف يتقدم بتقرير عن البطولة لهانى أبوريدة وأعضاء مجلس الاتحاد مصحوب بتوصية من أجل تكوين منتخب لهذة المرحلة السنية من أجل المشاركة في البطولة والتى ستقام في المغرب.