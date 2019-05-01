اونلاين | liver gool- "يلاشووت جول" مشاهدة مباراة ليفربول وبرشلونة رابط يلا شوت بث مباشر ليفربول اليومyalla shoot لايف

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يعد البرازيلى أليسون بيكر، حارس مرمى فريق ليفربول الإنجليزى، أحد الأسلحة القوية التى يعتمد عليها الألمانى يورجن كلوب أمام برشلونة، فى المباراة التى ستجمع الطرفين التاسعة مساء اليوم، الأربعاء، ضمن ذهاب الدور نصف النهائى لدورى أبطال أوروبا على ملعب "كامب نو".

liver gool- "يلاشووت جول" مشاهدة مباراة ليفربول وبرشلونة رابط يلا شوت بث مباشر ليفربول اليومyalla shoot لايف

وفقًا لما نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن البرازيلى أليسون بيكر واحد من عناصر قوة ليفربول التى تهدد برشلونة فى ماراثون نصف نهائى دورى أبطال أوروبا بفضل أرقامه وأدائه المميز مع الريدز خلال الموسم الجارى.

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أوضحت الصحيفة، أن حارس ليفربول هو الأقل استقبالاً للأهداف بين حراس الدوريات الكبرى "بيج 5"، حيث شارك فى 35 مباراة استقبل 20 هدفًا و20 كلين شيت.

liver gool- "يلاشووت جول" مشاهدة مباراة ليفربول وبرشلونة رابط يلا شوت بث مباشر ليفربول اليومyalla shoot لايف

كما يمثل أليسون بيكر حارس ليفربول "كابوسًا" لفريق برشلونة، حيث كان الحارس البرازيلى ضمن كتيبة روما الإيطالى التى نجحت فى إقصاء الفريق الكتالونى من ربع نهائى دورى أبطال أوروبا الموسم الماضى، فبعد أن خسر الذئاب 1-4 فى موقعة كامب نو بالذهاب، حققوا ريمونتادا تاريخية بمعقل روما "الأولمبيكو" وتغلبوا على البلوجرانا بثلاثية نظيفة وتأهلوا إلى نصف النهائى.