اونلاين | يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش بث مباشر yAlLa YaLlA NoW

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الأهلي VS طلائع الجيش.. بث مباشر مباراة الأهلي وطلائع الجيش رابط Yalla-Shoot مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش

يلا شوت اون لاين بث مباشر لمباراة الاهلي ضد طلائع الجيش في إطار مباريات الجولة 31 من الدوري الممتاز المصري ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 61 نقطة من اجمالي 27 لقاء ويحتل بيراميدز المركز الاول برصيد 64 نقطة من 30 مباراة لعبها حتى الآن.

الأهلي VS طلائع الجيش.. بث مباشر مباراة الأهلي وطلائع الجيش رابط Yalla-Shoot مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش

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موعد البث المباشر لمباراة الأهلي ضد طلائع الجيش اليوم الأربعاء.

يبدأ البث المباشر لمباراة الأهلي ضد طلائع الجيش اليوم الأربعاء في الساعة السابعة إلا الربع مساءا بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الأسبوع 31 من الدوري الممتاز المصري ويسعى الاهلي لإقتناص نقاط مباراة طلائع الجيش الثلاثة لمواصلة المنافسة الشرسة على لقب الدوري بين بيراميدز والزمالك بينما يسعى طلائع الجيش للحفاظ على تواجده بالمنطقة الدافئة حيث يحتل المركز 13 برصيد 30 نقطة .

الأهلي VS طلائع الجيش.. بث مباشر مباراة الأهلي وطلائع الجيش رابط Yalla-Shoot مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش