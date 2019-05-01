اونلاين | ON SPORTS مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش بث مباشر| رابط مباراة الأهلي اليوم Alahly Kora يلا شوت تابع الاهلي لايف

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ALAHLI WON.. مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش بث مباشر اليوم الأربعاء LIVE HD

اون لاين بث مباشر لمباراة الاهلي ضد طلائع الجيش في إطار مباريات الجولة 31 من الدوري الممتاز المصري ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 61 نقطة من اجمالي 27 لقاء ويحتل بيراميدز المركز الاول برصيد 64 نقطة من 30 مباراة لعبها حتى الآن.

ALAHLI WON.. مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش بث مباشر اليوم الأربعاء LIVE HD

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موعد البث المباشر لمباراة الأهلي ضد طلائع الجيش اليوم الأربعاء.

يبدأ البث المباشر لمباراة الأهلي ضد طلائع الجيش اليوم الأربعاء في الساعة السابعة إلا الربع مساءا بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الأسبوع 31 من الدوري الممتاز المصري ويسعى الاهلي لإقتناص نقاط مباراة طلائع الجيش الثلاثة لمواصلة المنافسة الشرسة على لقب الدوري بين بيراميدز والزمالك بينما يسعى طلائع الجيش للحفاظ على تواجده بالمنطقة الدافئة حيث يحتل المركز 13 برصيد 30 نقطة .

ALAHLI WON.. مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش بث مباشر اليوم الأربعاء LIVE HD