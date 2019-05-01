اونلاين | الأهلي البطل.. مشاهدة مباراة الأهلي والطلائع بث مباشر 1-5-2019 yalla live

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الأهلي البطل.. مشاهدة مباراة الأهلي والطلائع بث مباشر 1-5-2019 yalla live

يدخل فريق الأهلى، مساء اليوم الأربعاء، فى تمام الساعة السابعة إلا ربع، اختباراً صعباً حينما يلاقى نظيره طلائع الجيش على ملعب المكس بالإسكندرية فى المواجهة المقامة بين الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ31 من مباريات الدورى الممتاز.

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الأهلي البطل.. مشاهدة مباراة الأهلي والطلائع بث مباشر 1-5-2019 yalla live

يحتل الأهلى المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى برصيد 61 نقطة، بعدما حقق الفوز فى 19 مباراة، وتعادل فى 4 لقاءات، وهُزم فى 4 مباريات وسجل لاعبوه 44 هدفا وتلقت شباكه 17 هدفاً، بينما يحتل طلائع الجيش المركز العاشر برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 10 وخسر 12 لقاء، وسجل لاعبوه 34 هدفًا وتلقت شباكه 36 هدفا.