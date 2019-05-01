اونلاين | AL AHLY TODAY تابع الاهلي يلا شوت.. مشاهدة مباراة الاهلي الآن بث مباشر الاهلي وطلائع الجيش ahli tv

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AL AHLY TODAY تابع الاهلي يلا شوت.. مشاهدة مباراة الاهلي الآن بث مباشر الاهلي وطلائع الجيش ahli tv

يواجه فريق الأهلى مساء اليوم الأربعاء، وبالتحديد فى تمام الساعة السابعة إلا ربع، نظيره طلائع الجيش على ملعب المكس الإسكندرية فى المواجهة المقامة بين الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ31 من مباريات الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلى وطلائع الجيش

وقدمت لجنة المسابقات باتحاد الكرة موعد المباراة 90 دقيقة، بحيث تُقام الساعة 6.45 مساءً بدلاً من 8.15، وذلك لتزامنها مع مباراة برشلونة وليفربول المحترف ضمن صفوفه نجم المنتخب الوطنى محمد صلاح فى نصف نهائى دورى أبطال أوروبا والتى تقام فى التاسعة مساءً اليوم الأربعاء.

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عودة وليد سليمان

ويراهن الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلى استعادة قوته الضاربة فى مواجهة الطلائع بعدما أعلن لاسارتي قائمة تضم 21 لاعبًا للمباراة، وهم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد فتحي وعلي معلول ومحمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وأيمن أشرف وحمدي فتحي وهشام محمد وعمرو السولية وصالح جمعة ووليد سليمان، ومروان محسن ورمضان صبحي وحسين الشحات ووليد أزارو وناصر ماهر وجيرالدو وجونيور أجايي.

وشهدت القائمة عودة وليد سليمان بعد غياب فترة طويلة للإصابة، ويسعى الأهلى لتحقيق فوز على طلائع الجيش يضمن له استعادة قمة بطولة الدوري العام حيث، يحتل الفريق حاليًا المركز الثاني برصيد 61 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز المتصدر برصيد 63 نقطة.

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AL AHLY TODAY تابع الاهلي يلا شوت.. مشاهدة مباراة الاهلي الآن بث مباشر الاهلي وطلائع الجيش ahli tv

لاسارتي يتحدث عن مباراة الطلائع

من جانبه أكد مارتن لاسارتي أهمية مباراة الطلائع، مشددًا أن الفريق لم يعد أمامه سوى 7 مباريات فقط فى عمر مسابقة الدورى، وبالتالي لن يتحمل الفريق خسائر تضعف من فرصه فى المنافسة، مشيرًا إلى أنه يثق فى قدرات اللاعبين ورغبتهم فى تحقيق الفوز فى المباريات المتبقية من عمر المسابقة، من أجل الحفاظ على اللقب المحلى بعد خسارة دورى الأبطال.

لوك أيميل يطالب لاعبيه بتقديم عرض قوى

فى المقابل يدخل فريق طلائع الجيش مباراة الليلة بحثًا عن تحقيق نتيجة إيجايبة تعزز من موقف الفريق فى جدول المسابقة المحلية لاسيما بعد الخسارة من الجونة بهدفين دون رد فى آخر ظهور بالدوري، ومن جانبه طالب البلجيكى لوك إيميل المدير الفنى لطلائع الجيش لاعبيه بتقديم عرض قوى يعيد للأذهان المباراة القوية التى لعبها الطلائع أمام الزمالك وانتهت بالتعادل الايجابى بهدفين لكل فريق وكانت سببًا فى إشتعال المنافسة على صدارة الدوري

AL AHLY TODAY تابع الاهلي يلا شوت.. مشاهدة مباراة الاهلي الآن بث مباشر الاهلي وطلائع الجيش ahli tv

ترتيب الطلائع في الدوري

ويحتل طلائع الجيش المركز العاشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 10 وخسر 12 لقاء، وسجل لاعبوه 34 هدفًا وتلقت شباكه 36 هدفًا، ويغيب عن الطلائع أمام الأهلى عاصم صلاح للإيقاف، فيما يعود الثنائى محمد رزق وعمورى بعد انتهاء الإيقاف.

ويبدو التشكيل المتوقع للطلائع أمام الأهلى فى مباراة الليلة مكون من: محمد بسام في حراسة المرمي وأحمد سامي وإسلام جمال وعلي الفيل وخالد سطوحى بخط الدفاع وفرانك ستيفن وعمرو عموري وإسلام جمال اجوجو وأحمد سمير وعلي الزهدي بخط الوسط ومصطفى محمد بخط الهجوم.