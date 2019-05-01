اونلاين | مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش بث مباشر اليوم 01-05-2019 TV AHLY

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يقدم موقع يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش بث مباشر اون لاين اليوم 01-05-2019 الدوري المصري، ، يستعد فريق طلائع الجيش لمواجهة فريق النادي الأهلي في المباراة التي تجمع بينهما ضمن مباريات الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز، والتي من المقرر لها أن تقام على استاد الجيش بالسويس وقد أكد المدير الفني لفريق النادي الأهلي أن فريقه قد أنهى استعداداته الأخيرة لمواجهة فريق طلائع الجيش والفوز عليه خلال هذه المباراة، مشيراً إلى أن المباراة سوف تشهد عودة اللاعب وليد سليمان الذى تعافى من الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية، مؤكداً أنه يشارك خلال التدريبات بشكل يجعله جاهز لأن يشارك خلال مباراة الفريق أمام طلائع الجيش، مشيراً خلال نهاية حديثه أن وليد سليمان من أفضل لاعبي النادي الأهلي وأنه قادر على تحقيق نتيجة إيجابية للنادي الأهلي تجعله يستعيد صدارة الجدول مرة أخرى.

طلائع الجيش Vs الأهلي.

البطولة : الدوري المصري (الأسبوع 31).

القنوات الناقلة : ON Sport 1 (أون سبورت) .

الملعب : ستاد الجيش بالسويس .

المعلق : لم يحدد بعد .

نتيجة مباراة الذهاب : الأهلي (2-0) طلائع الجيش.

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موعد المباراة :

في تمام الساعة 7:45 مساءاً بتوقيت السعودية .

في تمام الساعة 6:45 مساءاً بتوقيت مصر .

في تمام الساعة 7:45 مساءاً بتوقيت فلسطين .

في تمام الساعة 7:45 مساءاً بتوقيت الأردن.

في تمام الساعة 7:45 مساءاً بتوقيت سوريا .

في تمام الساعة 7:45 مساءاً بتوقيت لبنان .