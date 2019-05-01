اونلاين | بث مباشر| مشاهدة مباراة (الأهلي وطلائع الجيش) youtube في الدوري المصري ON SPORT HD

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بث مباشر| مشاهدة مباراة (الأهلي وطلائع الجيش) youtube في الدوري المصري ON SPORT HD أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة طلائع الجيش بعد قليل في إطار مباريات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز. وضم تشكيل الأهلي كلا من :- Advertisements حراسة المرمى : محمد الشناوي خط الدفاع : أحمد فتحي - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول خط الوسط : عمرو السولية - حمدي فتحي - صالح جمعة - رمضان صبحي- جيرالدو دا كوستا خط الهجوم : وليد أزارو.‎ بث مباشر| مشاهدة مباراة (الأهلي وطلائع الجيش) youtube في الدوري المصري ON SPORT HD

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