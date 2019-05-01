اونلاين | رابط Yalla Ya Ahly بطل الدوري.. مشاهدة مباراة الاهلي والجيش بث مباشر (أون سبورت) Al-Ahly الاهلي اليوم بث حي لايف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رابط Yalla Ya Ahly بطل الدوري.. مشاهدة مباراة الاهلي والجيش بث مباشر (أون سبورت) Al-Ahly الاهلي اليوم بث حي لايف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلا شوت.. مباراة الاهلي وطلائع الجيش مشاهدة مباراة الاهلي في الدوري الممتاز Al-Ahly

تابع الاهلي لايف بث مباشر لمباراة الاهلي ضد طلائع الجيش في إطار مباريات الجولة 31 من الدوري الممتاز المصري ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 61 نقطة من اجمالي 27 لقاء ويحتل بيراميدز المركز الاول برصيد 64 نقطة من 30 مباراة لعبها حتى الآن.

يلا شوت.. مباراة الاهلي وطلائع الجيش مشاهدة مباراة الاهلي في الدوري الممتاز Al-Ahly

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موعد البث المباشر لمباراة الأهلي ضد طلائع الجيش اليوم الأربعاء.

يبدأ البث المباشر لمباراة الأهلي ضد طلائع الجيش اليوم الأربعاء في الساعة السابعة إلا الربع مساءا بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الأسبوع 31 من الدوري الممتاز المصري ويسعى الاهلي لإقتناص نقاط مباراة طلائع الجيش الثلاثة لمواصلة المنافسة الشرسة على لقب الدوري بين بيراميدز والزمالك بينما يسعى طلائع الجيش للحفاظ على تواجده بالمنطقة الدافئة حيث يحتل المركز 13 برصيد 30 نقطة .

يلا شوت.. مباراة الاهلي وطلائع الجيش مشاهدة مباراة الاهلي في الدوري الممتاز Al-Ahly