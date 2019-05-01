اونلاين | كورة ستار Ahly Watch مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش بث مباشر (يلا شووت) رابط nile sport live مباراة الاهلي NoW

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اون لاين بث مباشر لمباراة الاهلي ضد طلائع الجيش في إطار مباريات الجولة 31 من الدوري الممتاز المصري ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 61 نقطة من اجمالي 27 لقاء ويحتل بيراميدز المركز الاول برصيد 64 نقطة من 30 مباراة لعبها حتى الآن.

لايف.. بث مباشر مباراة الاهلي وطلائع الجيش بدون تقطيع Yalla-Shoot

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موعد البث المباشر لمباراة الأهلي ضد طلائع الجيش اليوم الأربعاء.

يبدأ البث المباشر لمباراة الأهلي ضد طلائع الجيش اليوم الأربعاء في الساعة السابعة إلا الربع مساءا بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الأسبوع 31 من الدوري الممتاز المصري ويسعى الاهلي لإقتناص نقاط مباراة طلائع الجيش الثلاثة لمواصلة المنافسة الشرسة على لقب الدوري بين بيراميدز والزمالك بينما يسعى طلائع الجيش للحفاظ على تواجده بالمنطقة الدافئة حيث يحتل المركز 13 برصيد 30 نقطة .

لايف.. بث مباشر مباراة الاهلي وطلائع الجيش بدون تقطيع Yalla-Shoot