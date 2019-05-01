اونلاين | تابع لايف الأهلي Alahly مشاهدة مباراة الاهلي والجيش بث مباشر رابط (on sport) ماتش الاهلي star kora بث حي

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اون لاين بث مباشر لمباراة الاهلي ضد طلائع الجيش في إطار مباريات الجولة 31 من الدوري الممتاز المصري ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 61 نقطة من اجمالي 27 لقاء ويحتل بيراميدز المركز الاول برصيد 64 نقطة من 30 مباراة لعبها حتى الآن.

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موعد البث المباشر لمباراة الأهلي ضد طلائع الجيش اليوم الأربعاء.

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يبدأ البث المباشر لمباراة الأهلي ضد طلائع الجيش اليوم الأربعاء في الساعة السابعة إلا الربع مساءا بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الأسبوع 31 من الدوري الممتاز المصري ويسعى الاهلي لإقتناص نقاط مباراة طلائع الجيش الثلاثة لمواصلة المنافسة الشرسة على لقب الدوري بين بيراميدز والزمالك بينما يسعى طلائع الجيش للحفاظ على تواجده بالمنطقة الدافئة حيث يحتل المركز 13 برصيد 30 نقطة .

تابع Ahly.. بث مباشر مباراة الاهلي وطلائع الجيش لايف مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش اونلاين.. حصري