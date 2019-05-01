اونلاين | يلا شوت ON Sport TV مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش بث مباشر رابط مباراة الاهلي اليوم AhLy Tv

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اون سبورت.. بث مباشر مباراة الاهلي وطلائع الجيش اونلاين Kora Online

بث مباشر لمباراة الاهلي ضد طلائع الجيش في إطار مباريات الجولة 31 من الدوري الممتاز المصري ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 61 نقطة من اجمالي 27 لقاء ويحتل بيراميدز المركز الاول برصيد 64 نقطة من 30 مباراة لعبها حتى الآن.

اون سبورت.. بث مباشر مباراة الاهلي وطلائع الجيش اونلاين Kora Online

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موعد البث المباشر لمباراة الأهلي ضد طلائع الجيش اليوم الأربعاء.

يبدأ البث المباشر لمباراة الأهلي ضد طلائع الجيش اليوم الأربعاء في الساعة السابعة إلا الربع مساءا بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الأسبوع 31 من الدوري الممتاز المصري ويسعى الاهلي لإقتناص نقاط مباراة طلائع الجيش الثلاثة لمواصلة المنافسة الشرسة على لقب الدوري بين بيراميدز والزمالك بينما يسعى طلائع الجيش للحفاظ على تواجده بالمنطقة الدافئة حيث يحتل المركز 13 برصيد 30 نقطة .

اون سبورت.. بث مباشر مباراة الاهلي وطلائع الجيش اونلاين Kora Online