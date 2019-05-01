اونلاين | بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وليفربول يلا شوت اليوم 1-5-2019 اون لاين رابط الاسطورة يوتيوب في دوري أبطال أوروبا

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بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وليفربول بث مباشر يلا شوت يوتيوب رابط الاسطورة لايف في اللقاء الذي يجمع بينهما الليلة ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، مباراة قوية منتظرة الليلة بين فريقين من أقوى الأندية في البطولة ويسعى كل فريق إلى تحقيق الفوز الليلة ليضع قدما في المباراة النهائية، بث مباشر مباراة ليفربول وبرشلونة كورة ستار مواجهة خاصة الليلة بين الفريق الإسباني والفريق الإنجليزي على ملعب الكامب نو يسعى النادي الكتالوني إلى تحقيق الفوز اليوم على أرضه ووسط جماهيره، ويقدم نادي برشلونة هذا الموسم أداء رائع في جميع البطولات.

مباراة برشلونة وليفربول بث مباشر يدخل نادي برشلونة مباراة نصف النهائي بعدما حقق فوزًا كبيرا على نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بهدف مقابل لاشيء في مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وفي مباراة العودة استطاع الفريق الكتالوني الفوز بثلاثية نظيفة على الفريق الإنجليزي، أما نادي ليفربول استطاع الوصول للمباراة النصف النهائية بعدما حقق فوزًا كبيرا على نادي بورتو بنتيجة 6-1 بمجموع أهداف لقائي الذهاب والإياب بث مباشر برشلونة وليفربول اون لاين.

كورة اون لاين مباراة ليفربول وبرشلونة بث مباشر على الجانب الآخر خاض نادي توتنهام مواجهته في نصف النهائي أمس أمام أياكس الهولندي في اللقاء الذي انتهى بفوز الفريق الهولندي بنتيجة هدف مقابل لاشيء، وبذلك يضع الفريق الهولندي قدما في المباراة النهائية خصوصا أن مباراة العودة ستكون على أرضه، ويسعى توتنهام إلى العودة وتسجيل هدفين على الأقل في مباراة الإياب دون استقبال أي أهداف، تم تحديد موعد اللقاء ليكون اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والعاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب كامب نو وتنقل قناة بي ان سبورت 1 اللقاء بتعليق علي محمد علي ويوسف سيف.

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تنطلق المباراة في التاسعة مساء وسط ترقب خاص من قبل الجماهير المصرية لمشاهدة محمد صلاح الليلة في مباراة يرغب فيخا الفرعون المصري بتسجيل هدف في مرمى البرسا الليلة بث مباشر مباراة برشلونة وليفربول اون لاين كورة ماتش يلا شوت الجديد.

توقيت مباراة برشلونة وليفربول

10:00 مساءاً بتوقيت السعودية .9:00 مساءاً بتوقيت مصر .10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .10:00 مساءاً بتوقيت لبنان .10:00 مساءاً بتوقيت العراق .9:00 مساءاً بتوقيت السودان .10:00 مساءاً بتوقيت اليمن .9:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .8:00 مساءاً بتوقيت تونس .8:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .8:00 مساءاً بتوقيت المغرب .11:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.10:00 مساءاً بتوقيت البحرين.11:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.10:00 مساءاً بتوقيت الكويت .10:00 مساءاً بتوقيت قطر.7:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.10:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .7:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT.