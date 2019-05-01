رياضة | دمنهور يقرر الاستغناء عن عفروتو

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قرر مجلس إدارة نادى ألعاب دمنهور إلغاء تعاقده مع لاعب وسط الأهلى والاسماعيلى السابق ومنتخب مصر للشباب.

وكان اللاعب صاحب ال٣٠ عاما قد إنضم للفريق بعقد لمدة موسم ونصف الموسم قبل أن يعلن نادى ألعاب دمنهور عن عدم إستكمال تعاقده مع اللاعب.