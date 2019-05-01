رياضة | الأندية الإسبانية على أرضها "خازوق" يسعى كلوب للتخلص منه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأندية الإسبانية على أرضها "خازوق" يسعى كلوب للتخلص منه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف برشلونة الإسباني اليوم الأربعاء فريق نادي ليفربول الإنجليزي على ملعب إستاد الكامب نو لحساب مباريات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويتطلع الريدز فريق نادي ليفربول بقياده مدربهم الألماني المحنك يورجن كلوب إلى تحقيق نتيجة إيجابية تساعدهم على الإقتراب أكثر من خطف تذكرة العبور للمباراة النهائية للعام الثاني توالياً.

وفيما يخص لغة الأرقام فإن كلوب يخشى تماماً الأأندية الإسبانية ويرى أنها عقدته التاريخية حيث أنه لم يخقق أي إنتصار في بلاد الأندلس خلال ثمانية عشر زيارة سواء في دوري أبطال أوروبا أو اليوروبا ليج.

وفي التقرير التالي يسلط معكم الخليج 365 الرياضي الضوء على تاريخ مواجهات كلوب ضد الأندية الإسبانية على أرضها وبين جماهيرها :-

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إجمالاً لعب كلوب الكثير من المباريات ضد الأندية الإسبانية على ملاعبها حينما كان مديراً فنياً لفريق نادي بروسيا دورتموند الألماني ضد ريال مدريد وملقا وإشبيلية وفياريال.

حيث واجه ريال مدريد في سبعة مواجهات حقق خلالهم الفوز في 3 مرات وتعادل في مناسبة وحيدة وخسر في 3 مباريات وفي إسبانيا خسر مرتين وتعادل مرة واحدة.

وضد ملقا في الدور ربع النهائي من موسم 2012 – 2013 لدوري أبطال أوروبا تعادل الفريقان سلبياً بدون أهداف في إسبانيا قبل أن ينجح في الفوز إياباً بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب سيجنال إيدونا بارك.

وضد إشبيلية لعب كلوب سبعة مباريات في إسبانيا حيث تعادل معهم أربعة مباريات وتعرض للخسارة في ثلاثة مناسبات ولم يحقق أي فوز.

فهل ينجح كلوب في تحقيق الوفز على برشلونة في الأراضي الإسبانية أم تستمر العقدة التاريخية ؟