رياضة | مصر تستضيف البطولة العربية للأساتذة والشباب لكمال الأجسام بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر تستضيف البطولة العربية للأساتذة والشباب لكمال الأجسام بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفر اجتماع اليوم للجمعية العمومية للاتحاد العربى لكمال الاجسام ، برئاسة الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري لكمال الأجسام ،ورئيس الاتحاديين العربي والافريقي، ونائب رئيس الاتحاد الدولي، الذى عقد على هامش البطولة العربية المقامة حاليا في أسيوط ، بمشاركة 14 دولة عن عدة قرارات من شأنها المساهمة في تفعيل دور الأتحاد العربى فى نشر اللعبة حيث تم الإتفاق على إقامة بطولة العرب للاساتذة وبطولة العرب للناشئين اواخر العام الحالي بالإسكندرية .

كما تقرر اقامة بطولة العرب للرجال فى البحرين وبطولة العرب للاساتذة والناشيئن ، فى عمان خلال العام المقبل .

ويجدر الإشارة ان سبق اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربى لكمال الاجسام ، انعقاد أجتماع لمجلس الإدارة برئاسة الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحادين العربى والمصرى ونائب رئيس الاتحاد الدولي ، حيث تم اعتماد المحاضر السابقة وكذلك اعتماد الميزانية العمومية للاتحاد العربى التى وافق عليها اعضاء الجمعية العمومية ال14 .

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من جانبه أكد الدكتور عادل فهيم ، انه فخور بنجاح البطولة العربية التى تم تنظيمها فى اسيوط بمشاركة 124 لاعب فى بطولات الفيزيك والكلاسيك وكمال الأجسام يمثلون 14 دولة .

وقال فهيم ، ان اقامة البطولة فى اسيوط ، عروس الصعيد ومسقط رأس الزعيم جمال عبدالناصر ، الهدف منه توصيل رسالة الى مصر بلد الامن والامان من شمالها الى جنوبها ، موجها الشكر الى اللواء جمال نور الدين زكى ، محافظ أسيوط .

ابدى رئيس الاتحاد المصرى سعادته بالمستوى الذى ظهر عليه نجوم المنتخب الوطني فى بطولةالفيزيك والكلاسيك حيث حصدت مصر 4 ميداليات ذهبية ومثلها فضية و2 برونزية وجاء منتخب الإمارات فى المركز الثاني بثلاثة ميداليات ذهبية ثم مننخبا المغرب والعراق بميدالتين ذهب .