رياضة | "كارت بديل" طريقة جديدة يبتكرها كلوب لإسقاط "البعبع" الكتالوني

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كارت بديل " طريقة جديدة يبتكرها كلوب لإسقاط " البعبع " الكتالوني

سيكون الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي على موعد مع مباراة قوية للغاية اليوم الأربعاء حينما يحل ضيفاً على فريق نادي برشلونة الإسباني على ملعب الكامب نو لحساب مباريات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويسعى يوجرن كلوب المدير الفني للريدز الفوز بالمباراة وحسم تأهله للمباراة النهائية الثانية توالياً في البطولة بعد أن تأهل الموسم الماضي وحصل على المركز الثاني خلف العملاق الإسباني الآخر ريال مدريد في نهائي كييف بهدف واحد مقابل ثلاثة.

وفي التقرير التالي يسلط معكم الخليج 365 الرياضي الضوء على الخطة السحرية التي سيعتمد عليها كلوب من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تقرب منه التأهل قبل موقعة الأنفيلد يوم السابع من مايو الجاري.

كتيبة الإعدام الهجومية

ويمتلك الريدز ثلاثي هجومي ناري يتكون من المصري محمد صلاح والدولي البرازيلي روبيرتو فيرمينو والسنغالي ساديو ماني حيث يتصدر صلاح صدارة هدافي البريميرليج برصيد 21 هدف ويأتي بعده ماني برصيد 20 هدف.

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وفي دوري الأبطال نجح الثلاثي في تسجيل 12 هدف مقسمة بينهم بالتساوي ومن المنتظر أن يكون للثلاثي أدوار معينه لضرب التكتلات الكتالونية وإسقاط " البعبع " الإسباني فيعتمد صلاح على الدخول إلى منطقة الجزاء من الاطراف فيما يتولى فيرمينو وماني مسؤولية الكرات الرأسية.

ويسعى كلوب إلى إستغلال الحالة الدفاعية المتخبطة التي يعاني منها برشلونة على مستوى الدفاع على الرغم من أنه لم يتلقى حتى الآن أي خسارة في دوري الأبطال.

أوراق بديلة

وفي حالة لم يتعافى فيرمينو من الإصابة التي لحقت به مؤخراً والتي أبعدته عن مواجهة هيدرسفيلد تاون في الدوري الإنجليزي سيكون البديل دانييل ستوريدج على أهبة الإستعداد من أجل القيام بنفس الدور والتوغل داخل دفاعات العملاق الإسباني ما يسهل من مهمة ثنائي الطرف ماني وصلاح.

وسبق وأن صرح كلوب مؤخراً عن موقف فيرمينو وأكد أنه سيعود قريباً ولن يغيب لنهاية الموسم كما زعمت بعض المواقع والصحف خاصةً أن الإصابة بسيطة فهو شعر ببعض الألآم بعد نهاية التمرين الأسبوع الماضي وموضوع مشاركته ضد برشلونة من عدمها ترجع للطاقم الطبي.

وبخلاف ستوريدج ينشط على دكة بدلاء الريدز كلاً من شكوردان شاكيري وفابينيو بالإضافة إلى المهاجم البلجيكي أوريجي.

فهل تقدر الأوراق البديلة على مساعدة كلوب في تحقيق نتيجة إيجابية ؟