رياضة | التعادل الإيجابي يحسم مباراة المقاولون والداخلية في مباراة مثيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعادل الإيجابي يحسم مباراة المقاولون والداخلية في مباراة مثيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
انتهت منذ قليل أحداث مباراة المقاولون العرب والداخلية، التي أقيمت على ملعب الجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري المصري الممتاز.
ودخل ذئاب الجبل، اللقاء بطريقة حماسية حيث نجح أحمد علي، في الثانية 40 من عمر المباراة ونجح في معادلى رقم الكابتن أيمن يونس لاعب الزمالك السابق، كصاحب أسرع هدف في الدوري العام.
وفي الدقيقة 28 نجح علي، في إدراك الهدف الثاني له ولفريقه لتنتهي أحداث الشوط الأول، بتقدم المقاولون بهدفي دون رد.
وفى الشوط الثاني، استطاع فريق الداخلية فى تقليص الفارق عن طريق محمد سالم، قبل أن يدرك حسام باولو هدف التعادل فى الدقيقة 68 من ضربة جزاء احتسبها أحمد العدوى حكم المباراة بعد عرقلة محمد سالم مهاجم الداخلية داخل منطقة الجزاء . لتنتهي المباراة بالتعادل الإيحابي بهدفين لكل فريق.
ورفع االمقاولون، رصيده إلى 43 نقطة، بينما رفع الداخلية رصيده إلى 26 نقطة بجدول الترتيب.