رياضة | التعادل الإيجابي يحسم مباراة المقاولون والداخلية في مباراة مثيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعادل الإيجابي يحسم مباراة المقاولون والداخلية في مباراة مثيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت منذ قليل أحداث مباراة المقاولون العرب والداخلية، التي أقيمت على ملعب الجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري المصري الممتاز.

ودخل ذئاب الجبل، اللقاء بطريقة حماسية حيث نجح أحمد علي، في الثانية 40 من عمر المباراة ونجح في معادلى رقم الكابتن أيمن يونس لاعب الزمالك السابق، كصاحب أسرع هدف في الدوري العام.

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وفي الدقيقة 28 نجح علي، في إدراك الهدف الثاني له ولفريقه لتنتهي أحداث الشوط الأول، بتقدم المقاولون بهدفي دون رد.