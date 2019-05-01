رياضة | هاني أبو ريدة يقرر عقد اجتماع شهري لاتحاد الكرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هاني أبو ريدة يقرر عقد اجتماع شهري لاتحاد الكرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة، عقد اجتماع شهري لمجلس الإدارة، على أن يكون أول يوم أحد من كل شهر، لمناقشة ما يستجد للكرة المصرية.

واتفق مسئولو اتحاد الكرة في الاجتماع الأخير على عقد الاجتماع الشهري بصفة منتظمة لمتابعة كل المستجدات أولا بأول، على أن يجتمع المجلس في الأسبوع الأول من شهر رمضان.

وكان مسؤولي الجبلاية، عقدوا اجتماعًا يوم الأحد الماضي لمناقشة ما يتعلق بتنظيم كأس الأمم الإفريقية، وجدول مسابقة الدوري العام.