رياضة | برشلونة يسابق الزمن لحسم صفقة نجم مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يسابق الزمن لحسم صفقة نجم مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي برشلونة الإسباني يسعي جاهدًا للتعاقد مع خوان ماتا صانع ألعاب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن الفريق الكتالوني يسعى لضم ماتا، لكن البرسا يشترط على اللاعب تخفيض راتبه من أجل إنهاء الصفقة.

ويتقاضي اللاعب الإسباني مع اليونايتد راتب أسبوعي يبلغ 170 ألف إسترليني في أولد ترافورد، لكن الفريق المتالوني يراه مبلغًا كبيرًا، لا سيما أن اللاعب قد لا يكون أساسياً في صفوف برشلونة.