رياضة | قرارات اللجنة المنظمة لبطولة إفريقيا تحت 17 سنة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرارات اللجنة المنظمة لبطولة إفريقيا تحت 17 سنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت اللجنة المنظمة العليا لبطولة إفريقيا تحت 17 سنة والمؤهلة لكأس العالم للشباب بالبرازيل اجتماعا هاما على هامش انتهاء فاعليات البطولة والتى فازت بها الكاميرون على حساب غينيا.

وصرح مجدى عبد الغنى عضو اللجنة المنظمة للبطولة وعضو الاتحاد المصري لكرة القدم بأنه تم اتخاذ عدد من القرارات الهامة خلال الاجتماع النهائي للبطولة وبحضور المكتب التنفيذي للكاف وتم الموافقة على رفع عدد المنتخبات من 8 منتخبات الى 12 منتخب بداية من البطولة القادمة التي سوف تقام في المغرب 2022 والمؤهلة لكأس العالم هذا بالإضافة إلى اتخاذ عدة إجراءات صارمة أخرى لمنع التزوير في اعمار اللاعبين في هذا السن ومنها تكليف الدولة المستضيفة للبطولة بعمل اختبارات وتحاليل التسنين.



واضاف عبدالغنى أنه سوف يتقدم بتقرير عن البطولة لهانى ابوريدة واعضاء مجلس الاتحاد مصحوب بتوصية من أجل تكوين منتخب لهذة المرحلة السنية من أجل المشاركة في البطولة والتى ستقام في المغرب.