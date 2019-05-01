رياضة | الزمالك يحسم موقف المعارين بشكل نهائي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يحسم موقف المعارين بشكل نهائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم مسئولو نادي الزمالك موقف الأجانب المعارين وعودتهم إلى الفريق خلال الموسم المقبل والاستقرار على الأسماء العائدة.

واستقر مسئولو الزمالك على عودة الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق المعار لصفوف الوحدة السعودي فقط على أن يتم بقاء كل من رزاق سيسيه ومعروف يوسف على قائمة الإعارات.

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وكان الزمالك أعار رزاق سيسيه مطلع الموسم الجاري إلى صفوف الاتحاد السكندري لمدة موسم واحد ونفس المدة بالنسبة للنيجيري معروف يوسف لصفوف الشرطة العراقي.

وجاء قرار إدارة الزمالك بإعادة كاسونجو بسبب النقص الموجود في خط الهجوم بالفريق حاليًا وفشل كل من عمر السعيد والمغربي خالد بوطيب في إثبات أنفسهم مع الفريق.

وكان الزمالك قد أعار كاسونجو لصفوف الوحدة السعودي في يناير الماضي لقيد المغربي خالد بوطيب في قائمة الفريق وعدم وجود أي مكان في قائمة الأجانب.