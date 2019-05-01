رياضة | مفاجأة.. الزمالك يتراجع عن صفقته الكبري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. الزمالك يتراجع عن صفقته الكبري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس مسئولو نادي الزمالك التراجع عن صفقة إسلام عيسى لاعب فريق المصري البورسعيدي وضمه إلى الفريق في الموسم المقبل.

وكان عيسى قاب قوسين أو أدنى من الانضمام إلى الزمالك في يناير الماضي قبل أن يتم تأجيل الصفقة لنهاية الموسم بناء على رغبة إدارة المصري.

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وأكد مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عن تحفظ الإدارة على مستوى اللاعب حاليًا وتراجعه بشكل كبير منذ يناير الماضي بصورة مختلفة عما كان عليه منذ بداية الموسم الجاري.

ويبحث الزمالك التدعيم في مركز صانع الألعاب خلال الموسم المقبل بسبب عدم وجود بديل مميز ليوسف إبراهيم "أوباما" وتأثر الفريق بشكل سلبي من وراء هذا الأمر.

يذكر أن الزمالك يستعد لملاقاة النجم الساحلي التونسي يوم الأحد القادم في إياب الدور نصف النهائي للكونفدرالية الافريقية علمًا أن لقاء الذهاب انتهى لمصلحة الزمالك بهدف نظيف.